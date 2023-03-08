Осадки ожидаются почти по всей Украине.

В Украине до конца недели ожидается осложнение погоды. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует местами снижение температуры, которое будет сопровождаться дождями, снегом и усилением ветра, передает "Метеопрог".

Погода на 9 марта

По прогнозу синоптика, в четверг ожидается неустойчивая погода с осадками в виде дождя с переходом в снег и постепенное снижение температурного фона по всей Украине.

"На Левобережье пройдут дожди, в северных и западных областях смешанные осадки в виде дождя и снега, в Карпатском регионе значительные осадки", - прогнозирует синотик.

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Температура воздуха ночью в северных и западных областях -4...+2 °С, на остальной части страны +5...+10 °С. Днем местами в центральных, южных и восточных областях воздух прогреется до +9...+15 °С, на севере и западе страны -1...+5 °с.

Погода на 10 марта

Перед выходными очередной фронтальный раздел из Европы станет причиной небольших и умеренных осадков в виде дождя и снега на большей части территории Украины, говорит синоптик.

Температура воздуха ночью составит -2...+4 °С, днем в западных и северных областях 0...+6 °С, на остальной территории страны +7...+13 °С, в южной половине и Крыму +14...+19 °С.

Погода 11 и 12 марта - прогноз на выходные

На выходных в Украине сохранится неустойчивый характер погоды с чередованием гребней высокого давления и атмосферных фронтов. "Поэтому по всей территории страны пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы", - объясняет синоптик.

Ветер будет северо-западный с переходом на южный, 7-12 м/с. Температура воздуха существенно не изменится и останется на аномально высоком уровне.

Похолодание в Украине - что известно

Об изменении погоды в Украине предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в ближайшие дни погода в Украине будет с температурными скачками, а уже 10 марта часть страны накроет похолодание.

Снижение температура ожидается в северных областях, а на юге и в центре наоборот температура будет подниматься вплоть до +12...+18 градусов.

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