В ближайшие дни погода в Украине будет неоднородной.

В ближайшие дни погода в Украине будет с температурными скачками, а уже 10 марта часть страны накроет похолодание. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, снижение температуры коснется севера Украины. Зато в центре и на юге наоборот значительно потеплеет.

"По уточненному прогнозу, 9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится, 10-го марта станет ощутимо прохладнее в северных областях, а на юге и в центре ожидается аж +12...+18 градусов!"- рассказала она.

По словам синоптика, погода в ближайшие дни будет неоднородная, переменчивая, со скачками атмосферного давления и температуры и порывистым ветром.

Погода 8 марта - прогноз синоптика

Завтра, по данным Натальи Диденко, в Украине ожидается теплая погода, но она будет сопровождаться периодическими осадками и порывистым ветром со штормовыми порывами.

Температура в течение дня 8 марта составит +7...+14 градусов, а на юге потеплеет до +10...+16 градусов.

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