В городе и области ожидается гололедица на дорогах.

Во Львове и Львовской области на сегодня и завтра, 13 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 11-13 декабря на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

Поэтому на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

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По прогнозу, 12 декабря на Львовщине будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ожидается от 2° мороза до 3° тепла.

Во Львове в четверг также будет облачно с прояснениями, а днем пройдет небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут от 1° мороза до 1° тепла. Во время осадков будет ухудшаться видимость.

Снежный коллапс во Львове

10 декабря во Львове из-за снега и гололеда на дорогах образовались пробки - в городе произошел транспортный коллапс. Такая ситуация сложилась не только на дорогах Львова, но и на объездной, где застряли фуры.

По Львову и области сложилась сложная ситуация. На улицы города выехала спецтехника, но осложнения в движении все равно наблюдались.

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