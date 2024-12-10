На дороги Львовской громады уже выехали коммунальщики.

Во Львове из-за снега и гололеда на дорогах образовались пробки, автомобили не могут проехать. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Так, телеграм-канал "Львівич" пишет, что сейчас "скользко как на катке". Такая ситуация сложилась не только на дорогах Львова, но и на объездной, где застряли фуры, которые не могут выехать под горку. Очень много водителей жалуются на скользкую дорогу.

Транспортный коллапс наблюдается, в частности, на улице Малоголосковской:

"Невозможно выехать и пробка образовалась в Солонке в результате ДТП", – говорится в одном из сообщений.

Во Львовском горсовете заявили, что на дороги Львовской громады уже выехали коммунальщики. Работают 22 пескоразбрасывателя и 10 тракторов.

"По Львову и области ситуация сложная, люди пишут что спецтехника ездит, но осложнения в движении присутствуют, иногда автомобили буксуют и есть осложнения", – написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

В сети также публикуют видео, которые демонстрируют ситуацию на дорогах Львова:

На некоторых дорогах авто и фуры съехали на обочину.

Погода во Львове

Напомним, что во Львове на 10 декабря объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических данных обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Жителей Львова и области предупреждали о значительных осадках (дождь с переходом в мокрый снег и снег), налипание мокрого снега. На дорогах прогнозировали гололедицу.

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