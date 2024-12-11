Во Львове на три дня подряд объявили повышенный уровень опасности из-за гололеда на дорогах. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Гололедица, по прогнозу синоптиков, ожидается и по территории Львовской области.
"По территории Львовской области и по городу Львову 11-13 декабря на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове - прогноз на 11 декабря
11 декабря погоду на Львовщине будут определять атмосферные фронты от циклона над югом Украины.
По Львовской области будет облачно с прояснениями. Временами пройдет мокрый снег и снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла.
Во Львове 11 декабря также будет облачно с прояснениями. Временами ожидается мокрый снег и снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ожидается в пределах -1°...+1°.