Пока большая часть Украины сможет немного отогреться, харьковчанам придется померзнуть.

В воскресенье, 17 ноября, в Украине ощутимо потеплеет. Возможно, это будет последняя порция осеннего тепла в этом году, предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Так, теплее всего завтра будет на Прикарпатье, Киевщине, Одесской области и в Крыму. Днем температура воздуха здесь поднимется до +7, а местами и до +12 градусов. А вот прохладнее всего будет на Харьковщине - максимально +4+6 градусов.

Существенных осадков на завтра не прогнозируется.

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Воскресенье в Киеве также будет сухим и достаточно теплым, как для середины ноября - до +9+11 градусов.

"Грейтесь, используйте время без шапок, гуляйте среди красивой осени, потому что следующая неделя принесет существенное изменение погоды в сторону какибеки (неприятной погоды - УНИАН). Подготовьтесь", - написала Наталья Диденко.

Другие новости погоды

Как писал УНИАН, на этой неделе украинские города накрыло первым снегом. Первыми приход зимней погоды встретили в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях. В конце концов снегопады прошлись по всей территории страны, добравшись и до крайнего востока.

Также мы рассказывали, что в этом году ноябрь начался с несколько более низких температур, чем обычно. В самые холодные первые дни месяца средняя температура была ниже нормы на 4-5 °С, в некоторых районах на западе - аж на 6-8 °С.

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