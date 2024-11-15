Осадки прекратятся и потеплеет: в Укргидрометцентре рассказали о погоде в субботу

Небольшой мокрый снег и дождь ожидается разве что на востоке.

Завтра погода в Украине улучшится - будет несколько теплее, а осадки прекратятся почти везде. Такой прогноз на 16 ноября обнародовал Украинский гидрометцентр.

По прогнозу, украинцев ожидает облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, лишь на востоке и юго-востоке ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

"На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с", - отмечают в Укргирометцентре.

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Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем будет немного теплее, чем сегодня - 3-8° тепла.

На Киевщине Укргидрометцентр прогнозирует облачную погоду с прояснениями, без осадков.

Температура ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла. В столице ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.

Погода в Украине - новости

Сегодня в Украине небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

В то же время синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что вскоре погода в Украине снова улучшится и станет теплее.

Она рассказала, что в ближайшие дни температура днем будет 0 - +5 градусов, а ночью похолодает и будет от +4 до -2 градусов. В то же время на Юге будет теплее. Там днем будет +3 - +9, а в Крыму воздух даже разогреется до +12 градусов.

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