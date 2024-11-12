В Укргидрометцентре рассказали о том, какой была первая декада ноября с точки зрения погодных условий.

В течение первых десяти дней температура воздуха в западной части Украины была несколько холоднее обычного. Хотя в первые дни месяца было очень тепло, как для начала ноября.

Украинский гидрометеорологический центр в Facebook отмечает, что смена погоды произошла из-за перемещения холодного атмосферного фронта. "Температурный фон существенно снизился, почти по всей территории страны отмечались сильные порывы ветра. В большинстве дней средние суточные температуры воздуха были близки к норме или несколько ниже ее", - говорится к публикации.

Также там сообщается, что наиболее холодные дни начала ноября показали среднюю температуру ниже нормы — на 4-5 °С, в некоторых районах на западе и вовсе на 6-8 °С. Антициклональный характер сохранил погоду "сухой", кроме Одесской области и отдельных районов северо-восточных регионов, где наблюдались незначительные осадки.

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Средняя суточная температура воздуха, которая ранее сохранялась на уровне около +5 °С начала переходить в сторону снижения. Укргидрометцентр отмечает, что начался период предзимья.

Другие новости о погоде

Ранее УНИАН сообщал, что антициклон Zayyan охватит Украину. Синоптик сообщил, что будет с погодой. В частности, он заявил, что ночью ожидаются заморозки.

Кроме того, Украину охватят дожди с мокрым снегом. Осадки прекратятся, как указано, 17 ноября.

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