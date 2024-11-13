Первый снег заметили в западных областях Украины / фото - Unsplash

В украинские города в западном регионе пришел первый снег. Осадки выпали в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Жители западных областей Украины делятся в соцсетях снимками и видео заснеженных улиц. В некоторых населенных пунктах наблюдаются довольно заметные осадки.

Сноптики предупреждали, что первый снег в украинские города придет уже на этой неделе. Ожидаемо, что первыми стали именно западные области Украины.

Ранним утром патрульная полиция Львовской области опубликовала снимок заснеженного населенного пункта Новый Милятин.

Первый снег в Новом Милятине / фото - патрульна поліція Львівської області

Также спасатели показали, как сейчас выглядит высокогорье Карпат. 

Снег в Карпатах / фото - ДСНС Івано-Франківської області

Украинцев предупредили о возможной опасности из-за выпадения первого снега. Водителей призвали ездить осторожнее, так как дороги стали скользкими.

Помимо этого местные жители из Львова публикуют снимки заснеженной природы.

Украинские города накрыло первым снегом: куда уже ворвалась зима (видео)

Кроме того, видео с заснеженным лесом в Ивано-Франковской области поделились местные жители. На кадрах также можно заметить оленят.

Прогноз погоды на 13 ноября в Украине

Ранее УНИАН писал, что в среду, 13 ноября, во многих регионах Украины ожидаются мокрый снег, снег с дождем и дождь

По данным Укргидрометцентра, в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях выпадет мокрый снег. Там на дорогах будет гололедица.

В западных областях Украины температура воздуха в течение суток составит от -2°C до +3°C.

В остальных регионах нашей страны пройдут дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +1°C до +6°C, а ночью - от +3°C до -2°C. В южных областях ожидается от +4°C до +9°C днем и от 0°C до +5°C ночью.

В Киевской области 13 ноября будет облачная погода. Днем может пройти небольшой дождь.

Днем средняя температура воздуха в этом регионе составит около +5°C, а ночью - от 0°C до +2°C.

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