Украинские города накрыло первым снегом: куда уже ворвалась зима (видео)

Первый снег выпал в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

В украинские города в западном регионе пришел первый снег. Осадки выпали в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Жители западных областей Украины делятся в соцсетях снимками и видео заснеженных улиц. В некоторых населенных пунктах наблюдаются довольно заметные осадки.

Сноптики предупреждали, что первый снег в украинские города придет уже на этой неделе. Ожидаемо, что первыми стали именно западные области Украины.

Ранним утром патрульная полиция Львовской области опубликовала снимок заснеженного населенного пункта Новый Милятин.

Также спасатели показали, как сейчас выглядит высокогорье Карпат.

Украинцев предупредили о возможной опасности из-за выпадения первого снега. Водителей призвали ездить осторожнее, так как дороги стали скользкими.

Помимо этого местные жители из Львова публикуют снимки заснеженной природы.

Кроме того, видео с заснеженным лесом в Ивано-Франковской области поделились местные жители. На кадрах также можно заметить оленят.

Прогноз погоды на 13 ноября в Украине

Ранее УНИАН писал, что в среду, 13 ноября, во многих регионах Украины ожидаются мокрый снег, снег с дождем и дождь.

По данным Укргидрометцентра, в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях выпадет мокрый снег. Там на дорогах будет гололедица.

В западных областях Украины температура воздуха в течение суток составит от -2°C до +3°C.

В остальных регионах нашей страны пройдут дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +1°C до +6°C, а ночью - от +3°C до -2°C. В южных областях ожидается от +4°C до +9°C днем и от 0°C до +5°C ночью.

В Киевской области 13 ноября будет облачная погода. Днем может пройти небольшой дождь.

Днем средняя температура воздуха в этом регионе составит около +5°C, а ночью - от 0°C до +2°C.

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