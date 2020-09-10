Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Пожарная опасность ожидается в течение 10-12 сентября.
В течение ближайших дней в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, по прогнозу синоптиков, в течение 10-13 сентября в южной части Украины, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине
- На выходных 12-13 сентября практически по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не обещают.
- В четверг, 10 сентября, по всей Украине потеплеет дожди пройдут в двух областях: Львовской и Волынской.
- До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах. При этом дождей не ожидается.
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