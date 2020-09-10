Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

15:29, 10 сентября 2020
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Пожарная опасность ожидается в течение 10-12 сентября.

Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / galinfo.com.ua
Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 

Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр

Так, по прогнозу синоптиков, в течение 10-13 сентября в южной части Украины, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / Укргидрометцентр
Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / Укргидрометцентр

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Теги: #погода в Украине
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