В понедельник, 3 марта, в Украине еще будет облачно и прохладно.

Погода в понедельник, 3 марта, в Украине будет облачной и прохладной, однако в дальнейшем температура значительно повысится. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее прогнозу, серьезных осадков завтра не ожидается.

"Разве что кое-где туман или парочка снежинок", - отметила она.

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Температура воздуха в течение дня будет в пределах +2...+5 градусов, на западе до +7. В то же время на востоке будет несколько прохладнее - около нуля.

В Киеве понедельник также будет облачным и прохладным - в пределах 2-4 градусов тепла.

Однако в дальнейшем температура с каждым днем будет повышаться, прогнозирует синоптик.

"На выходных в большинстве областей Украины вероятно +10+15 градусов", - обещает она.

Что ожидать от погоды весной

Как прогнозирует народный синоптик с Волыни Владимир Деркач, в марте температура будет в основном плюсовой днем, с маленьким минусом ночью, однако большого тепла тоже ожидать не стоит. При этом месяц будет достаточно "скупым" на осадки.

Также, по его прогнозу, апрель также будет не слишком теплым и с периодическими осадками.

В то же время Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, прогнозирует, весна в этом году будет теплой - с температурой на два градуса выше нормы.

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