Температура днем по всей стране будет со знаком плюс.

В воскресенье, 2 марта, осадки в Украине продолжатся. Мокрый снег и дожди местами пройдут в большинстве областей. Преимущественно сухо будет только на севере и востоке страны. Ночью местами все еще будут морозы, а вот днем по всей стране ожидается небольшой "плюс". Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Местами на западе страны покапают дожди, возможен мокрый снег. Столбики термометров покажут +3°...+5°, а на Закарпатье воздух прогреется до +7°.

На севере Украины сегодня будет преимущественно сухо, а днем воздух прогреется до +4°...+6°.

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Жителей востока Украины сегодня ждет сухая, но самая холодная погода в стране. Будет пасмурно, а температура максимально повысится до +1°...+2°.

В центральных областях воскресенье будет облачным и мокрым. Местами тут пройдут дожди, снег и мокрый снег. Температура днем ожидается в пределах +1°...+4°.

На юге Украины 2 марта тоже будет пасмурно, мокро и не очень тепло. Местами ожидаются дожди и мокрый снег, а столбики термометров покажут +1°...+2°. Только в Крыму воздух прогреется до +5°.

2 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

2 марта - день памяти святого священномученика Теодота, епископа Киренейского. В этот день лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

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