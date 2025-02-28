Погода в апреле этого года будет без стабильного весеннего тепла. Об этом "Телеграфу" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.
По его словам, в первой декаде месяца один-два теплых дня будут сменяться на два-три прохладных и с осадками. Так будет продолжаться практически до конца десятидневки.
Вторая декада апреля разделится на две части. Первая будет более влажная и ветреная. "Ночью, изредка, даже возможен небольшой "минус". Днем - умеренный "плюс"", - прогнозирует Деркач. Вторая часть этой декады будет более теплая и сухая.
В третьей декаде теплая погода продолжится, но дальше температура воздуха несколько снизится. Вероятность осадков возрастет, однако они будут кратковременными.
Погода в марте - прогноз народного синоптика
Владимир Деркач спрогнозировал, что март в Украине также не будет слишком теплым. По ночам еще останется небольшой "минус", а днем будет в основном "плюс".
В первой декаде месяца будет мало осадков, но усилится ветер. Во второй - станет теплее, но это потепление продлится недолго. Ожидается, что уже в третьей декаде марта станет больше осадков и немного снизится температура. В конце месяца температура снова вырастет, но ждать существенного весеннего тепла не стоит.