Второй весенний месяц будет не слишком теплым и с периодическими осадками.

Погода в апреле этого года будет без стабильного весеннего тепла. Об этом "Телеграфу" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

По его словам, в первой декаде месяца один-два теплых дня будут сменяться на два-три прохладных и с осадками. Так будет продолжаться практически до конца десятидневки.

Вторая декада апреля разделится на две части. Первая будет более влажная и ветреная. "Ночью, изредка, даже возможен небольшой "минус". Днем - умеренный "плюс"", - прогнозирует Деркач. Вторая часть этой декады будет более теплая и сухая.

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В третьей декаде теплая погода продолжится, но дальше температура воздуха несколько снизится. Вероятность осадков возрастет, однако они будут кратковременными.

Погода в марте - прогноз народного синоптика

Владимир Деркач спрогнозировал, что март в Украине также не будет слишком теплым. По ночам еще останется небольшой "минус", а днем будет в основном "плюс".

В первой декаде месяца будет мало осадков, но усилится ветер. Во второй - станет теплее, но это потепление продлится недолго. Ожидается, что уже в третьей декаде марта станет больше осадков и немного снизится температура. В конце месяца температура снова вырастет, но ждать существенного весеннего тепла не стоит.

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