Вторая декада месяца будет теплой, но потом снова похолодает.

В марте температура будет в основном плюсовой днем, с маленьким минусом ночью, однако большого тепла тоже ожидать не стоит. Об этом рассказал в интервью изданию Telegraf народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

Так, первая декада марта, по его прогнозу, будет "скупой" на осадки, однако украинцев будут донимать ветры, которые усилятся под конец первой декады.

Что касается температуры, то, ночью почти постоянно будет небольшой "минус", а днем в основном незначительный "плюс".

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Вторая декада будет несколько теплее, при этом осадков так же будет очень мало.

Так, ночью еще могут быть небольшие морозы, но скорее как исключение. А вот днем столбики термометров будут показывать уверенный "плюс", иногда даже превышая +10°C, прогнозирует синоптик.

Но тепло продлится недолго - третья декада марта начнется с похолодания. Также станет больше осадков - синоптик прогнозирует умеренные дожди, местами даже со снегом.

"Во второй половине этой десятидневки осадки ослабнут, хотя западные ветры еще принесут немного влаги. Впрочем, температура вырастет, но ожидать "большого" тепла не стоит", - отмечает Деркач.

По прогнозам синоптиков, с 1 марта в Украине ожидаются дожди и мокрый снег.

Как говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, начало марта будет хоть и теплым, однако будет сопровождаться значительной облачностью. Она подчеркнула, что сильные морозы уже отходят, однако возможны температурные колебания и осадки в смешанной форме. Поскольку март является переходным месяцем, погода в этот период может быть довольно непредсказуемой.

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