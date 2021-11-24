Сегодня, 24 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как отмечается, гололедица ожидается сегодня утром на дорогах Киева и Киевской области. Из-за этого объявлен I уровень опасности.
Спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
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Погода в Киеве сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня днем в Киеве будет без осадков.
Ветер западный, его скорость составит 7-12 м/с.
"Температура по области ночью от 1° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла", - сообщили синоптики.
Народные приметы на 24 ноября
24 ноября - день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниди. Если день теплый, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодная.
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