Сегодня утром в Киеве и Киевской области ожидается гололедица.

Сегодня, 24 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, гололедица ожидается сегодня утром на дорогах Киева и Киевской области. Из-за этого объявлен I уровень опасности.

Спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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По данным Укргидрометцентра, сегодня днем в Киеве будет без осадков.

Ветер западный, его скорость составит 7-12 м/с.

"Температура по области ночью от 1° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла", - сообщили синоптики.

Народные приметы на 24 ноября

24 ноября - день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниди. Если день теплый, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодная.

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Автор: Екатерина Лиманская