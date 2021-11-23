В среду, 24 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода, но будет сухо, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров опустятся до 0°, а днем потеплеет лишь до +4°.

Добавит холода довольно ощутимый ветер, скорость которого составит 2,4 - 4,4 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное, 753 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 24 ноября

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +6°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +5°.

В Тернополе 24 ноября ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут -2°...+7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -4°, днем +6°.

В Виннице будет -2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...+1°.

В Одессе 24 ноября - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +6°.

В Херсоне в среду ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -3°...-1°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем 0°.

В Днепре завтра температура ночью будет -4°, днем +1°,небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, -4°...+3°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем 0°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем 0°.

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Автор: Екатерина Лиманская