Сегодня на западе, юге и еще в некскольких обалстях будут дожди / фото Gosia K/Pixabay

В понедельник, 19 июня, дождей и гроз в Украине станет больше. Осадки ожидаются не только в западных областях, но также на юге, в Житомирской и Винницкой областях. Об этом сообщает Погода УНИАН. На остальной территории сохранится преимущественно сухая погода. Столбики термометрв на западе поднимутся до +22°...+24°, на осталной территории будет +25°...+29°.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
  • В Луцке - будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, легкий дождь.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, гроза.
  • В Тернополе 19 июня ночью будет +16°, днем +22°, будет пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - небольшаяя облачность, ночью +15°, днем +23°, ливень.
  • В Виннице сегодня будет +15°...+26°, небольшая облачность, гроза.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +16° днем +27°, небольшая облачность, ливень.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +16°...+25°.
  • В Одессе 19 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +25°, ливень.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, небольшой дождь.
  • В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, практически безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+26°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +16°...+24°, гроза.
  • В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.
19 июня в Украине будет очень тепло / фото УНИАН

Приметы погоды 19 июня

19 июня - День Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.

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