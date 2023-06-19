В понедельник, 19 июня, дождей и гроз в Украине станет больше. Осадки ожидаются не только в западных областях, но также на юге, в Житомирской и Винницкой областях. Об этом сообщает Погода УНИАН. На остальной территории сохранится преимущественно сухая погода. Столбики термометрв на западе поднимутся до +22°...+24°, на осталной территории будет +25°...+29°.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Луцке - будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, легкий дождь.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, гроза.
- В Тернополе 19 июня ночью будет +16°, днем +22°, будет пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшаяя облачность, ночью +15°, днем +23°, ливень.
- В Виннице сегодня будет +15°...+26°, небольшая облачность, гроза.
- В Житомире в понедельник будет ночью +16° днем +27°, небольшая облачность, ливень.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +16°...+25°.
- В Одессе 19 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +25°, ливень.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+26°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +16°...+24°, гроза.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.
Приметы погоды 19 июня
19 июня - День Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.