Свежее всего будет на западе и севере страны.

Первые августовские выходные в Украине не будут жаркими. В субботу местами на западе страны температура упаде до +18°...+20°, а дожди с грозами пройдут по всему правому берегу. В воскресенье осадки покинут запад старны и сместятся на Левобережье. Температура в большинстве обалстей будет комфортной, +23°...+25°, на юго-востоке +27°...+34°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +23°, гроза. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +24°, небольшая облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +20°, пасмурно, дождь. В воскресенье ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +15°, днем +19°, пасмурно, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +18°...+26°, гроза. В воскресенье температура будет +16°...+23°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +29°, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +20°...+24°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +29°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+25°, небольшая облачность, гроза.

В Днепре в субботу - обласно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +31°. В воскресенье температура составит +20°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +18°...+31°. В воскресенье - практически безоблачно, +18°...+30°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +31°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +13°, днем +31°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +17°, днем +33°, возможен дождь.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +31°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +18°, днем +32°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, легкий дождь. Температура ночью +15°, днем до +24°. В воскресенье ночью температура составит +10°, днем столбики термометров покажут +19°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +17°, днем +22°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +12°, днем +24°.

В Трускавце в субботу пасмурно, дождь, температура до +20°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +12°...+23°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность и дождь с грозой, до +22°. В воскресенье - пасмурно, +12°...+24°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +22°, днем +30°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +20°...+26°.

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