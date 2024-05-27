Температура воздуха самой низкой будет в западной части.

Завтра, 28-го мая, ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях и местами в южной части. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью локальные дожди еще вероятны на севере Украины. На остальной территории осадков не ожидается.

"Температура воздуха самой низкой будет в западной части, +22+25 градусов. А самой высокой - в восточных областях, до +26+30 градусов. На остальной территории Украины днем максимально предполагается +24+28 градусов. Ветер будет задувать с юго-востока, умеренный, временами порывистый, до сильного", - сообщила она.

Видео дня

Диденко утверждает, что в Киеве 28-го мая ночью небольшой дождь, гроза, днем во вторник будет сухо и ветрено, в температура воздуха составит +26+28 градусов.

"В дальнейшем грозовые дожди будут гулять по Украине, температура воздуха будет испытывать небольшие колебания, разве что во время грозы будет резко свежеть, но не надолго. В ближайшей перспективе жара наиболее вероятна на востоке, однако очень тепло будет повсюду", - добавила синоптик.

Погода в Украине - детали

С 27 по 28 мая Украину может накрыть пыль из пустынных районов Средней Азии. Возможно помутнение неба и не только.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog. По его словам, эта пылевая буря может привести к: помутнению неба; незначительному ухудшению дальности видимости; слабовыраженным "грязным" дождям.

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