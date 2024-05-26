В южной части, днем и большинстве центральных областей и Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы.

В понедельник, 27 мая, жителям некоторых регионов стоит ожидать дождей, однако температура существенно не изменится.

По данным Украинского гидрометцентра, на всей территории страны ожидается переменная облачность.

В южной части, днем и большинстве центральных областей и Карпатском регионе местами пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории осадков не ожидается.

Видео дня

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

В то же время температура существенно не снизится - ночью она составит 10-15°; днем 22-27°. В южной части будет несколько прохладнее - 18-23°.

На высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 14-19°.

Погода в Украине - новости

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что на выходных, 25 и 26 мая, в Украине местами пройдут дожди, местами усилится ветер, а также местами температура снизится до +19...+22 градусов.

Украинский гидрометцентр предупреждал об изменении погодных условий на Киевщине. Отмечалось, что 28 мая ясные дни без осадков сменятся облачной погодой с кратковременными дождями, которые придут с юго-востока. В то же время температура будет в комфортных пределах, +24°...+25°, только 28 мая в столице воздух прогреется до +27°.

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