На Украину надвигается пыль из Средней Азии: когда ждать

С 27 по 28 мая Украину может накрыть пыль из пустынных районов Средней Азии. Возможно помутнение неба и не только.
Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog. По его словам, эта пылевая буря может привести к:
- помутнению неба;
- незначительному ухудшению дальности видимости;
- слабовыраженным "грязным" дождям.
"В связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (V класс)... погодные условия будут определяться влиянием поля повышенного атмосферного давления и воздушной массой среднеазиатского происхождения. Постепенно ближе к выходным, атмосферное давление снизится, что приведет к более неустойчивой погоде с дождями и грозами, которые будут иметь локальный характер. ", - отмечает синоптик.
Пылевые бури в Украине
Как сообщал УНИАН, Украину уже накрывала пыль из Сахары. 31 марта она добралась до Прикарпатья, а в первых числах апреля ее почувствовали во всей Украине.
30-31 марта на территорию Украины с юго-запада распространился очень теплый воздух, африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов.
В то же время, вместе с этим теплом из северной части Африки пришла и пыль, о чем свидетельствовали спутниковые снимки.
Однако уже после дождей все развеялось, оставив грязь на дорогах и автомобилях.