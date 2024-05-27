На Украину надвигается пыль из Средней Азии: когда ждать

Стоит ожидать ухудшения видимости и грязных дождей.

С 27 по 28 мая Украину может накрыть пыль из пустынных районов Средней Азии. Возможно помутнение неба и не только.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog. По его словам, эта пылевая буря может привести к:

помутнению неба;

незначительному ухудшению дальности видимости;

слабовыраженным "грязным" дождям.

"В связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (V класс)... погодные условия будут определяться влиянием поля повышенного атмосферного давления и воздушной массой среднеазиатского происхождения. Постепенно ближе к выходным, атмосферное давление снизится, что приведет к более неустойчивой погоде с дождями и грозами, которые будут иметь локальный характер. ", - отмечает синоптик.

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Пылевые бури в Украине

Как сообщал УНИАН, Украину уже накрывала пыль из Сахары. 31 марта она добралась до Прикарпатья, а в первых числах апреля ее почувствовали во всей Украине.

30-31 марта на территорию Украины с юго-запада распространился очень теплый воздух, африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов.

В то же время, вместе с этим теплом из северной части Африки пришла и пыль, о чем свидетельствовали спутниковые снимки.

Однако уже после дождей все развеялось, оставив грязь на дорогах и автомобилях.

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