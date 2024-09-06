Синоптики предупреждают горожан о сильных порывах ветра.

Во Львове на 6 сентября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии

"По городу Львову 6 сентября днем порывы юго-восточного ветра 15 - 20 м/с", - отмечаются синоптики.

По их данным, местами порывы ожидаются и по территории Львовской области. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 6 сентября

6 сентября погоду на Львовщине будет определять юго-западная периферия антициклона над Восточно-Европейской равниной.

По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем по области ожидается в пределах +25°...+30°. Во Львове воздух днем прогреется до +27°...+29°.

Также, по данным синоптиков, 6 сентября на Львовщине сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня", - предупреждают в гидрометцентре.

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