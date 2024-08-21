В городе и области ожидаются грозы, значительные дожди, сильные шквалы и град.

Во Львове 21 августа ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"Во второй половине дня грозы, шквалы 17-22 м/с", - говорится в предупреждении.

Также местами пройдут значительные дожди (15-49 мм), а также град диаметром 6-19 миллиметров.

Видео дня

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 21 августа

Кратковременные дожди прогнозируются во второй половине дня 21 августа. Местами осадки будут значительные. Грозы, местами град. Во время дождей будет наблюдаться ухудшение видимости.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с, во второй половине дня шквалы 17-22 м/с. Температура ночью днем составит +29°...+34°.

В общем, по данным синоптиков, первая половина недели будет сопровождаться кратковременными грозовыми дождями. "Но, вторая половина недели порадует хорошей погодой без осадков", - говорят синоптики.

Температура воздуха будет оставаться ночью в пределах +14°...+19°, дневная будет колебаться от высоких значений +28°...+33° до комфортных +20°...+25° в четверг.

Вас также могут заинтересовать новости: