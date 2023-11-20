Сегодня погоду будет определять котловина от циклонической депрессии с центрами над Великобританией и Данией.

На сегодня, 20 ноября, во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня на дорогах Львова и области ожидается гололедица, из-за чего объявлен І уровень опасности.

"Водители и пешеходы, будьте внимательными и осторожными", - предупреждают синоптики.

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В целом, по их данным, сегодня погоду будет определять юго-восточная часть котловины от циклонической депрессии с центрами над Великобританией и Данией.

Из-за этого во Львовской области будет облачно. Порой ожидается снег и мокрый снег с переходом в дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Утром туман. Температура днем составит 1-6° тепла.

Во Львове сегодня также будет облачно. Порой ожидается снег и мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах гололедица, а утром - туман. Ветер будет юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут 2-4° тепла.

"Ухудшение видимости в осадках, в тумане 200-500 м", - отметили в гидрометцентре.

Погода в Украине-прогноз на сегодня

По данным Погода УНИАН, сегодня на западе Украины будет +1°...+7°, на севере -1°...0°. В восточных и центральных областях -1°...+2°, а на юге столбики термометров покажут +2°...+3°.

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