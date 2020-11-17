В Киеве зафиксировали первые морозы
Сегодня с первым снегом в Киев пришли и первые морозы. Столбики термометров опустились до отметки -3,4 º.
Сегодня в Киеве зафиксировали первые этой осенью морозы.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Б.Срезневского.
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"17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -3,4 ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля – всего 215 дней. Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе – 18 октября, а продолжительность безморозного периода составляет 188 дней", - говорится в сообщении.
Климатологи обсерватории также информируют, что самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. – всего 144 дня, а самые длинные – 223 дня в 2008 и 2013 годах.
"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало будет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения", - говорят в обсерватории. По словам специалистов, средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 26 ноября.
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