В столице 28 января усилится ветер.

Во вторник, 28 января, киевлян ждет сухая погода, температура будет гораздо выше "нуля", но усилится ветер. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Даже ночью в столице ожидается плюсовая температура - до +4°, а днем воздух прогреется до +7°...+8°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Южный ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 746 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +13°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Тернополе 28 января ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +12°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +5°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +3°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +3°, днем +7°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+7°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°.

В Одессе 28 января - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Херсоне во вторник ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +6°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +2°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно, +5°...+13°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +9°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью 0°, днем +9°.

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