Во вторник, 28 января, киевлян ждет сухая погода, температура будет гораздо выше "нуля", но усилится ветер. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Даже ночью в столице ожидается плюсовая температура - до +4°, а днем воздух прогреется до +7°...+8°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Южный ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 746 миллиметров ртутного столба.
Погода 28 января
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +13°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Ривне завтра ожидается облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
В Тернополе 28 января ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +12°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +5°, днем +14°.
В Виннице завтра будет +3°...+8°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +3°, днем +7°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+7°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +7°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°.
В Одессе 28 января - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.
В Херсоне во вторник ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +7°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +6°, пасмурно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +2°, днем +6°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет ясно, +5°...+13°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +9°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью 0°, днем +9°.