Прогноз погоды в столице на 20 февраля.

В четверг, 20 февраля, киевлян ждет пасмурная и морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до -7°, а днем максимально поднимется лишь до -3°. Ожидается облачная погода, но без осадков.

Ветер подует с севера, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление окажется около нормы, 758-762 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -6°, днем -1°.

В Луцке будет ясно, ночью -12°, днем -2°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -12°, днем -5°.

В Тернополе 20 февраля ночью будет -8°, днем -2°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -7°, днем 0°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью -6°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -8°...-3°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет -7°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-3°, облачнос с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -3°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -3°, пасмурно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-4°.

В Одессе 20 февраля - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +1°.

В Херсоне в четверг ночью будет -9°, днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -12°, днем 0°, небольшая облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -9°, а днем -5°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -12°, днем -3°, снег.

В Днепре температура ночью будет -11°, днем -3°, пасмурно, снег.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -9°...-2°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -21°, днем -2°, снег.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -17°, днем -1°.

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