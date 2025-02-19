В четверг, 20 февраля, киевлян ждет пасмурная и морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до -7°, а днем максимально поднимется лишь до -3°. Ожидается облачная погода, но без осадков.
Ветер подует с севера, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление окажется около нормы, 758-762 миллиметра ртутного столба.
Погода 20 февраля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -6°, днем -1°.
В Луцке будет ясно, ночью -12°, днем -2°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -12°, днем -5°.
В Тернополе 20 февраля ночью будет -8°, днем -2°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -4°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -7°, днем 0°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +3°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью -6°, днем -1°.
В Виннице завтра будет -8°...-3°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг ночью будет -7°, днем -3°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-3°, облачнос с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -3°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -3°, пасмурно.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-4°.
В Одессе 20 февраля - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +1°.
В Херсоне в четверг ночью будет -9°, днем +1°, небольшая облачность, снег.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +1°.
В Запорожье температура ночью -12°, днем 0°, небольшая облачность, снег.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -9°, а днем -5°, небольшая облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -12°, днем -3°, снег.
В Днепре температура ночью будет -11°, днем -3°, пасмурно, снег.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -9°...-2°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -21°, днем -2°, снег.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -17°, днем -1°.