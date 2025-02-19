20 февраля морозы в Украине продолжатся / фото pixabay.com

В четверг, 20 февраля, погода в Украине существенно не изменится. Ночью будет очень морозной, местами до -12°...-21°. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут 0°...-5°, местами на юге будет +1°, а на Закарпатье воздух прогреется до +3°. Также местами на юге, востоке, в центре и на севере старны будет снежить. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем -4°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -6°, днем -1°.
  • В Луцке будет ясно, ночью -12°, днем -2°.
  • В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -12°, днем -5°.
  • В Тернополе 20 февраля ночью будет -8°, днем -2°, ясно.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -4°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -7°, днем 0°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью -6°, днем -1°.
  • В Виннице завтра будет -8°...-3°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг ночью будет -7°, днем -3°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-3°, облачнос с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -3°, пасмурно.
  • В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -3°, пасмурно.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-4°.
  • В Одессе 20 февраля - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +1°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет -9°, днем +1°, небольшая облачность, снег.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +1°.
  • В Запорожье температура ночью -12°, днем 0°, небольшая облачность, снег.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -9°, а днем -5°, небольшая облачность, снег.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью -12°, днем -3°, снег.
  • В Днепре температура ночью будет -11°, днем -3°, пасмурно, снег.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -9°...-2°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -21°, днем -2°, снег.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -17°, днем -1°.
20 февраля в нескольких областях Украины днем будет легкий "плюс" / фото УНИАН

20 февраля - какой праздник, приметы погоды

20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то в этом предки видели пророческий знак, что летом пропадут сенокосы.

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