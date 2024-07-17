Во второй половине дня в столице ожидается гроза, град и шквалы.

В Киеве сегодня, 17 июля, ожидается непогода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода ухудшится и по территории Киевской области.

"Во второй половине дня 17 июля грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - предупреждают в Укргидрометцентре.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 17 июля - прогноз

Сегодня днем на Киевщине местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

По области ожидается сильная жара +35°...+38°. В Киеве сегодня также будет жарко, +35°...+37°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погодные рекорды в Киеве

В Киеве продолжают фиксировать рекорды погодных условий. Так, 16 июля столица отметилась сразу двумя рекордами.

По информации метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, максимальная температура воздуха достигла самого высокого значения за всю историю наблюдений для этого дня - 36,0°С. Это превысило предыдущий рекорд 1931 года на 0,2°С.

Кроме того, максимальная скорость ветра также побила рекорд для этой даты, достигнув 21 м/с. Это на 1 м/с больше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный в 1964 году.

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