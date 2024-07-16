17 июля в Киеве будет 35-градусная жара.

С четверга, 18 июля, температура в Киеве начнет снижаться, а 17 числа все еще будет сильная жара до +35°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура будет около +24°, а днем воздух прогреется до +35°. Ожидается практически безоблачная погода, без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное - 748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 17 июля - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +21°, днем +30°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +31°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°, гроза.

В Тернополе 17 июля ночью будет +22°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +32°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +23°, днем +34°, небольшая облачность, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°, дождь.

В Виннице завтра будет +22°...+36°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в среду ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+35°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +36°.

В Кропивницком температура ночью будет +24°, днем +39°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +23°...+35°.

В Одессе 17 июля - практически безоблачно, температура ночью +27°, днем +37°.

В Херсоне в среду ночью будет +26°, днем +41°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +42°.

В Запорожье температура ночью +26°, днем +37°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +36°.

В Днепре температура ночью будет +26°, днем +36°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +24°...+36°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +37°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +38°.

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