С четверга, 18 июля, температура в Киеве начнет снижаться, а 17 числа все еще будет сильная жара до +35°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура будет около +24°, а днем воздух прогреется до +35°. Ожидается практически безоблачная погода, без существенных осадков.
Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное - 748 миллиметров ртутного столба.
Погода 17 июля - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +21°, днем +30°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +31°, гроза.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°, гроза.
В Тернополе 17 июля ночью будет +22°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +32°, гроза.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +23°, днем +34°, небольшая облачность, дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°, дождь.
В Виннице завтра будет +22°...+36°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в среду ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+35°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +36°.
В Кропивницком температура ночью будет +24°, днем +39°, практически безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +23°...+35°.
В Одессе 17 июля - практически безоблачно, температура ночью +27°, днем +37°.
В Херсоне в среду ночью будет +26°, днем +41°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +42°.
В Запорожье температура ночью +26°, днем +37°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +36°.
В Днепре температура ночью будет +26°, днем +36°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +24°...+36°.
В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +37°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +38°.