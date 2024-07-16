17 июля в Украине будет невыносимая жара / фото REUTERS

В среду, 17 июля, украинцев ждет очень жаркий день. Практически по всей стране температура поднимется до +34°...+39°. На юге местами +41°...+42°. На западе страны температура будет более щадящей, но все равно будет жарко, +30°...+34°. 

В западных областях, большинстве северных, а также в Винницкой области ожидаются локальные дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +24°, днем +35°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +21°, днем +30°, гроза.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +31°, гроза.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°, гроза.
  • В Тернополе 17 июля ночью будет +22°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +32°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +23°, днем +34°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°, дождь.
  • В Виннице завтра будет +22°...+36°, небольшая облачность, гроза.
  • В Житомире в среду ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность, гроза.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+35°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +36°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +24°, днем +39°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +23°...+35°.
  • В Одессе 17 июля - практически безоблачно, температура ночью +27°, днем +37°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +26°, днем +41°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +42°.
  • В Запорожье температура ночью +26°, днем +37°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +36°.
  • В Днепре температура ночью будет +26°, днем +36°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +24°...+36°.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +37°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +38°.
17 июля во многих обалстях Украины будут грозы, но все равно будет жара / фото УНИАН

Приметы погоды 17 июля

В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

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