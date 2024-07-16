В среду, 17 июля, украинцев ждет очень жаркий день. Практически по всей стране температура поднимется до +34°...+39°. На юге местами +41°...+42°. На западе страны температура будет более щадящей, но все равно будет жарко, +30°...+34°.
В западных областях, большинстве северных, а также в Винницкой области ожидаются локальные дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +24°, днем +35°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +21°, днем +30°, гроза.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +31°, гроза.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°, гроза.
- В Тернополе 17 июля ночью будет +22°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +32°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +23°, днем +34°, небольшая облачность, дождь.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°, дождь.
- В Виннице завтра будет +22°...+36°, небольшая облачность, гроза.
- В Житомире в среду ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность, гроза.
- В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+35°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +36°.
- В Кропивницком температура ночью будет +24°, днем +39°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +23°...+35°.
- В Одессе 17 июля - практически безоблачно, температура ночью +27°, днем +37°.
- В Херсоне в среду ночью будет +26°, днем +41°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +42°.
- В Запорожье температура ночью +26°, днем +37°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +36°.
- В Днепре температура ночью будет +26°, днем +36°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +24°...+36°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +37°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +38°.
Приметы погоды 17 июля
В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.
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