В столице 16 июля ветер и жара достигли рекордных значений.

Погода в Киеве продолжает устанавливать рекорды. В частности, 16 июля в столице их зафиксировали сразу три.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за все время проведения наблюдений для этой даты и составила 36,0°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1931 года на 0,2°С.

Также максимальная скорость ветра достигла рекордных для этого дня 21 м/с. Это на 1 м/с больше предыдущего максимального значения, зарегистрированного в 1964 году.

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Обновление 11:15. Позже синоптики также сообщили, что 16 июля вода в Днепре в пределах Киева прогрелась до 29,0°С. Это превысило предыдущий максимум на 0,4°, который был зафиксирован 22 июля 2010 года и составлял 28,6°С.

Температурные рекорды в Киеве - последние данные

В последние дни аномальная жара побила в Киеве множество рекордов. Только за три дня, с 12 по 14 июля, в столице зафиксировали сразу 7 новых рекордов.

В частности, 14 июля средняя за сутки температура также оказалась самой высокой для этой даты и составила 29,2°С. Это выше предыдущего рекорда 1951 года на 1,8°С и на 8,2°С выше климатической нормы.

Когда в Киеве станет прохладнее - прогноз

По данным синоптика Натальи Диденко, 17 июля в Киеве еще будет жаркая погода, однако уже с 18 числа синоптическая ситуация изменится. "18-го июля жара ощутимо охлянет в столице", - сообщила Наталья Диденко.

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