С четверга, 11 апреля, погода в Киеве изменится: облачность станет больше, а температура снизится на 4-5 градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +14°...+16°, а днем температура повысится до +20°...+21°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Ветер изменит свое направление на северо-западное, а его скорость усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление приблизится к норме, 753-756 миллиметров ртутного столба.
Погода 11 апреля - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью +10°, днем +17°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.
В Тернополе 11 апреля ночью будет +12°, днем +18°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +19°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +12°, днем +19°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°.
В Виннице завтра будет +12°...+19°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью +13° днем +18°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+20°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +28°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.
В Одессе 11 апреля - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +24°.
В Херсоне в четверг ночью будет +11°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +26°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +13°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +8°...+21°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +28°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +28°.