Несмотря на снижение температуры, в столице все равно будет тепло.

С четверга, 11 апреля, погода в Киеве изменится: облачность станет больше, а температура снизится на 4-5 градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +14°...+16°, а днем температура повысится до +20°...+21°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер изменит свое направление на северо-западное, а его скорость усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление приблизится к норме, 753-756 миллиметров ртутного столба.

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Погода 11 апреля - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью +10°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.

В Тернополе 11 апреля ночью будет +12°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +12°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +12°...+19°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +13° днем +18°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+20°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +28°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.

В Одессе 11 апреля - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +24°.

В Херсоне в четверг ночью будет +11°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +26°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +8°...+21°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +28°.

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