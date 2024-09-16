Сегодня в городе и области ожидаются сильные порывы ветра.

Сегодня, 16 сентября, на Днепропетровщине будет очень ветрено. Об этом предупреждает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Ненастье, по данным синоптиков, ожидается и по территории Днепропетровской области.

"Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. 16 сентября днем ​​в г. Днепр и Днепропетровской области ожидаются порывы восточного ветра 17-22 м/с", - сообщают синоптики.

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Поэтому в городе и области объявили уровень опасности I, желтый.

Погода в Днепре и Днепропетровской области - прогноз на 16 сентября

По данным синоптиков, 16 сентября в Днепропетровской области ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер будет восточный, 7-12, днем ​​порывы будут достигать 17-22 м/с.

Температура по области +24°...+29°, а в Днепре столбики термометров покажут +26°...+28°.

В целом, в Украине сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Однако в большинстве западных, южных областей и в Крыму будет облачно с прояснениями; пройдут умеренные, а в Прикарпатье и Одесщине местами значительные дожди.

Ветер будет восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура +23°...+28°, в западных областях +19°...+24°.

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