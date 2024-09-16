Дождей станет меньше и они станут слабее.

С понедельника, 16 сентября, погода в Украине начнет стабилизироваться. Дождей станет меньше и они ослабнут, однако температура пока останется без резких изменений: прохладнее всего будет на западе, а теплее всего - на левобережье. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +20°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +25°.

В Тернополе 16 сентября ночью будет +15°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +15°, днем +20°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +18°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +18°...+25°, пасмурно.

В Житомире в понедельник ночью будет +17°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 16 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +22°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +16°, а днем +28°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+23°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.

Приметы погоды 16 сентября

В этот день можно уберечь дом от сглаза. Для этого нужно под крышей подвесить старую изношенную обувь. Если гром гремит, то осень будет долгой и теплой.

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