Существенных осадков не ожидается.

В субботу, 9 ноября, погода в Украине будет по-ноябрьскому холодной. В большинстве областей ожидается переменная облачность. Днем на западе страны возможен небольшой "минус", а днем по всей Украине столбики термометров покажут +6°...+9°, на юге и в Закарпатской области - до +10°...+12°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны 9 ноября ожидается небольшая облачность. Столбики термометров покажут +6°...+8°. Только на Закарпатье день будет ясным, а воздух тут прогреется до +10°.

В северной части Украины сегодня будет переменная облачность. Температура стабильная - около +7° во всех областях.

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Жителей востока Украины также ждет переменная облачность. Тут столбики термометров покажут +7°...+9°, без осадков.

Такая же температура, +7°...+9°, будет и в центральной части Украины. Тут также ожидается переменная облачность, без осадков.

На юге Украины сегодня будет теплее всего. Тут воздух прогреется до +9°...+10°, в Крыму - до +12°. Местами возможны небольшие дожди, но они будут несущественные.

9 ноября - какой праздник, приметы

9 ноября - Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.

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