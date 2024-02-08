Синоптики предупреждают об усложнении погоды.

В пятницу, 9 февраля, в ряде областей Украины ожидается усложнение погоды, в частности, гололедица. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"9 февраля в северной части на дорогах гололедица", - сообщают синоптики. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на 9 февраля

По словам синоптика Наталка Диденко, 9 февраля в Украине ожидается мокрый снег, временами с дождем. Фаза осадков будет зависеть от температурных колебаний.

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"Ближайшей ночью предполагается 1...-5 градусов мороза, на севере и северо-востоке местами -6...-11 градусов, на юге 0...+5 градусов", - сообщила она.

А завтра днем ожидается от 3 мороза до 3 тепла. В центральных областях будет +3...+6 градусов, в южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области воздух прогреется до +9...+15 градусов.

"Будет преобладать завтра в Украине влажная, с осадками, погода, кроме южных областей и Крыма - там без существенных осадков", - рассказала Наталья Диденко.

В Киеве , по ее прогнозу, 9 февраля будет холодно. Ночью ожидается 0...-3 градуса, а днем будет около "нуля". Временами будет выпадать снег и мокрый снег, на дорогах будет наблюдаться гололедица.

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