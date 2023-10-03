На крайнем севере 4 октября ожидаются дожди.

В среду, 4 октября, температура в большинстве областей Украины еще будет довольно комфортной, +20°...+23°. Местами на юге и в центральной части страны воздух прогреется до +24°...+25°, а местами на западе похолодает до +17°...+19°. Облачность в Украине станет больше, на крайнем севере пройдут дожди. Также несущественные осадки ожидаются по стране. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +21°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +13°, днем +19°.

В Тернополе 4 октября ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +10°...+22°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +12° днем +21°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+19°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+23°.

В Одессе 4 октября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°.

В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+22°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +7°...+21°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +20°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +20°.

Приметы погоды 4 октября

Если в этот день дует резкий северный ветер, то зима будет холодной.

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