На температуру дожди существенно не повлияют.

29 августа в Украине продолжится период жаркой погоды с температурой +30°...+34°. Местами на западе и юге пройдут дожди с грозами, но существенного влияния на жару они не окажут. Только на юге температура местами будет +26°...+27°, а на западе +28°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +31°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +29°, гроза.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +32°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +17°, днем +31°.

В Тернополе 29 августа ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +19°...+29°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+31°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет переменная облачность, ночью +21°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+33°.

В Одессе 29 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +26°.

В Херсоне в четверг ночью будет +20°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +23°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +33°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+27°, гроза.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +33°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

Приметы погоды 29 августа

Если в этот день вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

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