По словам синоптиков, осадки 25 марта ожидаются на юге, западе, севере и в центре страны.

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, дожди будут идти в большинстве регионов страны.

По данным Укргидрометцентра, 25 марта в южных и центральных областях днем будут идти значительные дожди, на западе и севере ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории осадков не будет. Также в западных областях ночью и утром местами предполагается туман.

Ветер будет южным с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 5-10° тепла, в юго-восточных областях - 9-14° тепла.

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Погода в Украине: последние новости

Синоптики Укргидрометцентра порадовали прогнозом погоды на завтра, 25 марта, в Киеве. По их словам, температура воздуха ожидается до 10° тепла. Ветер в этот день будет преимущественно северным и будет иметь скорость порывов 5-10 м/с. Кроме того, в Укргидрометцентре отмечают, что день будет облачным, но местами будет проявляться солнце.

Также народный синоптик Наталья Диденко назвала точную дату, когда в Украину придет ощутимое потепление. По ее словам, это произойдет 27 марта.

"Несколько дней на севере и западе будет свежая погода, однако с 27-го марта предполагается ощутимое потепление, теплая погода охватит всю Украину", - заверила она.

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