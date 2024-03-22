В ближайшие же дни в ряде областей температура снова упадет.

23 марта погода в Украине будет комфортной и очень теплой, а вот в воскресенье осадков в Украине станет больше и местами станет холоднее. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, 23 марта максимальная температура воздуха достигнет +10...+17 градусов. В большинстве областей осадков не ожидается, лишь в западных областях, на Житомирщине и Киевщине местами возможен небольшой дождь.

"Дождей станет больше, до умеренных, в воскресенье - пройдут они в западной части Украины, в северной части и местами в центральных областях, на востоке и юге будет сухо", - сообщила синоптик.

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По ее данным, 24 марта похолодает в западных областях, на севере (кроме Сумщины) и в Винницкой области - до +7...+10 градусов. На остальной территории Украины будет тепло, +10...+14 градусов.

"Ветер южных направлений ожидается порывистым", - добавила эксперт по погоде.

В Киеве 23 марта будет комфортная синоптическая ситуация, без существенных осадков и +14 градусов. В воскресенье в столице пойдет дождь и похолодает до +7 градусов.

"Несколько дней на севере и западе побудет свежая погода, однако с 27-го марта предполагается ощутимое потепление, теплая погода охватит всю Украину", - сообщила Наталка Диденко.

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует существенное потепление в Украине в последние дни марта. По его данным, теплее всего будет в юго-западных и западных областях, где воздух будет прогреваться до +12...+17°С, а 30-31 марта местами даже возможно потепление до +18...+23°С. На остальной территории страны также будет тепло, +8...+15°С.

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