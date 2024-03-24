Завтра в столице Украины может быть 10° тепла.

Украинский гидрометцентр рассказал, какой погодой начнется рабочая неделя для Киевщины: в понедельник говорят, что будет удивительно тепло.

Столбики термометра могут достичь 10° тепла, говорится в прогнозе синоптиков на 25 марта.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°", - такую погоду обещают по области.

В Киеве солнце прогреет воздух до 8-10° днем, ночью тоже будет немного теплее, чем в области - на уровне 1-3°.

Ветер в понедельник будет преимущественно северный, скоростью порывов 5-10 м/с. Говорят, что день окажется облачным, но с редкими появлениями солнышка. Местами возможен небольшой дождь.

Дата ощутимого тепла в Украине

23 марта синоптик Наталья Диденкко дала прогноз, когда ждать действительно ощутимого потепления в Украине. По ее словам, начиная с этих выходных, погода порадует теплом. В некоторых регионах температура может достичь +17 градусов.

Однако настоящее потепление наступит лишь где-то через несколько дней. По словам Диденко, период условного "лета" начнется с 27 марта. "Теплая погода охватит всю Украину", - сказала она в прогнозе.

Отметим, что синоптик Игорь Кибальчич тоже утверждает, что теплые дни наступят в Украине с конца марта. Местами температура может достичь +23°С.

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