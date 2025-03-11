На температуру дожди существенно не повлияют.

В среду, 12 марта, в Украине будет тепло, но усилится ветер и местами пройдут дожди. Осадки ожидаются на западе и севере страны. Днем будет небольшая облачность, столбики термометров покажут от +14° до +21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Ривне завтра ожидаетсянебольшая облачность, ночью +8°, днем +16°.

В Тернополе 12 марта ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +8°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+15°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+17°.

В Одессе 12 марта - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне в среду ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +16°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +12°...+17°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +21°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +20°.

Приметы 12 марта

Если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, будет потепление. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

Вас также могут заинтересовать новости: