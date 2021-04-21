В лесах Яворовского национального природного парка на Львовщине расцвели весенние цветы.
Об этом сообщается на странице парка в Facebook.
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"Приглашаем на массовое цветение эфемероидов! В лесах Яворивского НПП красочный ковер создают ветреница дубравная, хохлатка полая с зубницей железистой, медуница темная с равноплодником рутвицелистым, первоцвет высокий с пшонкой весенней", - говорится в сообщении.
Сотрудники парка отмечают, что надо поспешить, чтобы насладиться красотой цветов, потому что цветение эфемероидов быстротечна.
Справка УНИАН. Эфемероиды - многолетние травянистые растения, с коротким весенним циклом развития и летним периодом покоя. Надземные части этих растений живут только в течение нескольких недель, а остаток года находятся в состоянии покоя в виде клубней, луковиц или корневищ. Например, к ним относятся подснежники.
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