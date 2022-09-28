Непогода обойдет только четыре области и Крым.

Сегодня, 28 сентября, утром почти по всей Украине ожидаются туманы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Утром 28 сентября в Украине, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Осложнения погоды в Украине

Во многих областях Украины сегодня ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредил народный синоптик Стас Щедрин.

По его словам, 28 сентября в центральных, Одесской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях ожидаются сложные погодные явления. В большинстве районов пройдут сильные ливни, местами с грозами и шквалами.

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