По прогнозам, во многих облстях ожидаются ливни, грозы и шквалы.

Во многих областях Украины уже сегодня и завтра, 28 сентября, ожидается ухудшение погоды.

Об этом предупредил народный синоптик Стас Щедрин.

"27-28 сентября в центральных, Одесской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях, вечером 27 числа и в северной части Украины ожидаются сложные погодные явления. В большинстве районов пройдут сильные ливни, местами с грозами и шквалами", - предупредил он.

Видео дня

Впрочем, по прогнозам народного синоптика, температура все же будет ползти вверх - на большей части страны удержится теплая погода.

Как сообщал Погода УНИАН, синоптик Наталья Диденко пообещала украинцам на сегодня, 27 сентября, "почти лето". По ее словам, на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, из-за чего ожидаются дожди. Однако в некоторых областях температура будет подниматься до +20...+26 градусов.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

Как долго в Украине продлится потепление

По словам народного синоптика Стаса Щедрина, потепление в Украине продлится до 6-7 октября.

Потепление на юге начнется 25-27 сентября, а с 27-28-го числа и по 6-7 октября теплый воздух накроет всю Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: