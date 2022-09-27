В среду, 28 сентября, практически всю Украину накроют дожди и ливни. Преимущественно сухая погода ожидается в Черновицкой, Черкасской и Одесской областях. Однако осадки практически не повлияют на температуру: в большинстве областей ожидается в меру теплая осенняя погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +17°, легкий дождь.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +15°, легкий дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +14°, ливень.
- В Тернополе 28 сентября ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, ливень.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, легкий дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +12°...+18°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
- В Виннице завтра будет +9°...+19°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +15°.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +18°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+18°, легкий дождь.
- В Одессе 28 сентября - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +23°.
- В Херсоне в среду ночью +16°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, легкий дождь.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.
- В Сумах температура воздуха составит +11°...+16°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +18°, легкий дождь.
- В Днепре завтра температура ночью будет +15°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +15°...+20°, ливень.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +17°, ливень.
- В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +14°, днем +18°.
Народные приметы на 28 сентября
Видео дня
28 сентября - день Никиты Гусятника. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.