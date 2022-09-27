В большинстве областей 28 сентября ожидается по-осеннему теплая погода.

В среду, 28 сентября, практически всю Украину накроют дожди и ливни. Преимущественно сухая погода ожидается в Черновицкой, Черкасской и Одесской областях. Однако осадки практически не повлияют на температуру: в большинстве областей ожидается в меру теплая осенняя погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +17°, легкий дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +15°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +14°, ливень.

В Тернополе 28 сентября ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, легкий дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +12°...+18°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +9°...+19°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +18°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+18°, легкий дождь.

В Одессе 28 сентября - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +23°.

В Херсоне в среду ночью +16°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах температура воздуха составит +11°...+16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +18°, легкий дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +15°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +15°...+20°, ливень.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +17°, ливень.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +14°, днем +18°.

Народные приметы на 28 сентября

Видео дня

28 сентября - день Никиты Гусятника. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.

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