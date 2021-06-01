Больше всего осадков этой ночью выпало в Запорожской области.

В Украину зашел циклон. Дождливая и ветреная погода уже наблюдается в южных и некоторых центральных и восточных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Больше всего осадков этой ночью выпало в Запорожской области - метеостанция Ботиево отметила 60 мм", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня до конца суток такой характер погоды сохранится на юге, востоке и в центре Украины.

Между тем в Мелитополе сегодня ночью и утром был ливень со шквальным ветром. Как сообщает местное издание ria-m.tv, в результате часть улиц оказались затопленными, ветер валил деревья.

Ухудшение погоды в Украине

Сегодня, 1 июня, в ряде областей ожидается значительное ухудшение погодных условий.

В Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях прогнозируются значительные дожди, грозы и порывы ветра со скоростью 15-20 м/сек. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская