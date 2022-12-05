Сегодня минусовая температура ожидается даже на юге Украины.

Сегодня, 5 декабря, в Украине продолжит снижаться температура. Практически по всей стране даже днем будет "минус", лишь на крайнем западе столбики термометров еще будут подниматься чуть выше "нуля". Без осадков. На Левобережье будет преобладаться ясная и безоблачная погода, а на правом берегу Днепра будет пасмурно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -7°, днем -4°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем -1°.

В Тернополе 5 декабря ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -5°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -5, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -2°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -8°...-3°.

В Одессе 5 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем 0°.

В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -9°...-4°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -2°...+1°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -5°.

Народные приметы на 5 декабря

5 декабря - Прокопа. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - к холодной зиме.

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