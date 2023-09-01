Сентябрь 2023 в Украине будет теплым, однако в конце месяца ожидаются "минусы", а кое-где будет засуха.

Сентябрь 2023 ожидается теплым, однако с нехваткой дождей в большинстве областей Украины. Об этом говорит кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальич, передает meteoprog.

Он пояснил, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры воздуха, ослабление грозовой деятельности и других конвективных явлений.

"В Украине первые дни сентября будут теплыми, местами жаркими с дневными максимальными температурами в пределах +24...+30 °С, на юге и востоке до +33 °С. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+16 °С, на крайнем юге и на побережьях морей +17...+20 °С", - прогнозирует синоптик.

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Дожди, по его данным, в этот период пройдут преимущественно в западных, центральных и северных областях. Восточные и южные регионы останутся с дефицитом осадков и развитием засухи.

Во второй и третьей декадах сентября осадки в Украине маловероятны. "Размытые атмосферные фронты принесут локальные дожди преимущественно на Правобережье страны. В восточных и южных областях будет отмечаться значительный риск усиления засухи и сохранения наивысшего уровня пожарной опасности (5 класс)", - предупреждает специалист.

Температурный фон, по его данным, будет постепенно снижаться как днем, так и ночью. Минимальные температуры в ночное время составят ориентировочно +6...+13 °С, днем воздух будет прогреваться до +20...+26 °С. В южной половине ночи окажутся заметно теплее – около +12...+18 °С, в дневные часы столбики термометров покажут +22...+28 °С.

"В третьей декаде месяца на фоне сокращения светового дня, а также за счет низкой относительной влажности, на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи отрицательные температуры могут фиксироваться и в воздухе", - прогнозирует Игорь Кибальич.

"Среднемесячная температура сентября ожидается в пределах +15...+20 °С, что на 1-3 °С выше климатической нормы. Количество осадков составит 25-65 мм; в западных областях местами 70-100 мм, что в пределах нормы, кое - где ниже нормы на 20-30%", - резюмировал синоптик.

Погода в сентябре 2023 - прогноз метеоролога

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня говорит, что характерная для сентября погода будет лишь в последнюю декаду месяца. По ее словам, сентябрь 2023 ожидается преимущественно теплый, но все равно будут "волны".

"Будем иметь колебания погоды, связанные с тем, что воздушная масса будет меняться...Поэтому не исключены дожди с грозами, ведь изменение тропической воздушной массы на умеренную и прохладную вызывает такие летние явления, как грозы, град, шквалы", - спрогнозировала она.

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